Adliyede ortalık bir anda karıştı!

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten öldürme” suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel, duruşma salonu önünde yaklaşık 15 kişi tarafından darp edildi. Darp olayına ilişkin Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı.

Ç.Y. ve T.Y. “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından tutuklanırken D.Y. serbest bırakıldı. Savcılığın D.Y.’nin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

15 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİK

Darp anına ilişkin görüntüleri paylaşan Avukat Adıgüzel, yaşadıklarınıanlattı.

Adıgüzel, “Duruşma salonu önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli olmayan bazı kişiler tarafından önümüz kesildi. Bize duruşmada savunma yapmamamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı muameleler yapabilecekleri şeklinde tehditler savruldu. Tehditlerin ardından biz karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin savunma yapmak olduğunu karşı tarafa anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark eden başka bir grup üzerimize doğru gelmeye başladı. Durumu fark edince ‘Memur beyler’ diye bağırdık, fakat der demez yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmeye başladık” dedi.

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR

Avukat Adıgüzel, “Avukat savunduğu kişi değildir, onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik hareketler yapılması çok yanlış bir iştir” diye konuştu.(DHA)