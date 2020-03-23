Adnan Menderes’in idam sahnesine CHP’li Kaya’dan tepki!

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ‘Uzaktan eğitim’ uygulaması başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ders yayınını bugün gerçekleştirdi.

Ders aralarında animasyonlarla Adnan Menderes’in idamının gösterilmesi ve ilahiler dinletilmesi ise sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, siz bir eğitimcisiniz! İdam sahnesi animasyonunun, çocuklarımıza ders aralarında izlettirilmesindeki amacınızı velilerimize açıklayın” dedi.

“İNSANLIĞI KURTARACAK OLAN LAİK, DEMOKRATİK VE BİLİMSEL EĞİTİMDİR”

“Çocuklarımıza idam sahnesinin animasyonla ayrıntılı olarak izletilmesi hangi ruh halinin ve zihniyetin ürünüdür” ifadelerini kullanan Kaya, açıklamasının devamında şöyle dedi:

* Çocuklarımıza korku salan, yüreklerine kin ve nefret tohumu ekmeye çalışan bu anlayış corona virüsünden daha tehlikelidir.

* İnsanlığı kurtaracak olan laik, demokratik ve bilimsel eğitimdir.

* Yaşadığımız bu süreç bilimsel eğitimin ne kadar değerli ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

* Dünyanın ve Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadele ettiği, ölüm ile yaşam arasında gidip geldiği bir zamanda, Adnan Menderes’in idamını çocuklarımıza izleterek siyasi rant devşirme acizliğine düşenleri kınıyoruz.

* Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeyin.

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