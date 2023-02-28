Adnan Muhammet Korkut enkazdan kurtuldu, Adana Demirspor sahip çıktı!

Türkiye, 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Sabaha karşı 04.17’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7’lik korkunç deprem 11 ilde yıkıcı etkiler yarattı. Öğlen 13.24’te bu kez 7.6’lık çok şiddetli bir sarsıntı daha yaşandı ve acı ikiye katlandı. Ardından binlerce artçı sarsıntı ve korku dolu anlar yaşandı.

Yas ilan edilmiş ve spor faaliyetleri durmuştu

Türkiye yasa boğulurken, dünyanın dört bir yanından yardım ve destek mesajları geldi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, tüm spor faaliyetleri bir süre durduruldu ve ülkemizde bir hafta yas ilan edildi. Bu süreçte tüm gözler deprem bölgesine çevrilirken afetzedelere yardım yağdı.

296. saatte gelen mucize

Enkaz altından gelecek güzel haberler beklenirken büyük mucizeler yaşandı. 296. saatte dahi sağ bulunan insanlar olurken inanılmaz hikayeler de ortaya çıktı. Gözyaşları içinde adeta bu hikayelere ortak olduk, yardımlarla az da olsa dertlerin dinmesini istedik.

Hayaliyle hayata tutundu

Gaziantep’te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkarılan Adnan Muhammet Korkut da bu mucize hikayelerinden birine ortak oldu. Amatörde Gaziantep Gazispor’da oynayan ancak deprem felaketinden önce Eskişehirspor’a transferi gündemde olan 17 yaşındaki futbolcu enkazdan sağ çıkmasında Eskişehirspor hayalinin etkili olduğunu söylemişti.

‘Adnan Muhammet bizi umutlandırdı’

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca da bu konuya duyarsız kalamadı. Kırmızı-Siyahlılar’ın patronu, “Eskişehirspor’un 7 dönem sonra transfer tahtasını açarak 17 futbolcuyu transfer ettik. Ülkemiz, hepimizi derinden üzen bir felaket yaşadı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Felakette bizi umutlandıran olaylardan bir tanesi de 94 saat sonra Adnan Muhammet Korkut’un Gaziantep’te enkaz altından çıkarılışı olmuştur” dedi.

Koca sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Adnan enkaz altından çıkarıldığında ‘Eskişehirspor’a transfer olacağım. Transfer olmanın hayaliyle uyumuştum. Enkaz altında da bu hayalle yaşayarak hayata tutundum’ diyerek bizi inanılmaz duygulandırdı. Bizler de Adnan Muhammet’in bu hayalini gerçekleştirmek adına harekete geçtik. Eskişehirspor’a transferi konusunda kendisini şehrimize davet ettik. Yönetim Kurulumuz Adnan Muhammet’in hayalini gerçekleştirirken, aynı zamanda Eskişehirspor’un bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek ve transferini gerçekleştireceğiz.”

Tesislerde kalıyor

TFF 3.Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’dan transfer sözü olan 17 yaşındaki futbolcuya bir teklif de Süper Lig’den geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, genç futbolcuya sahip çıktı. Sancak, Adnan’ı, Adana’ya davet etti. Bunun üzerine Adnan Muhammet Korkut, Adana’ya geldi. Başkan Murat Sancak diğer futbolculara tanınan diğer imkanları genç oyuncuya da sağladı. Tesislerde kalan Adnan, Mavi Şimşekler’in altyapı takımıyla ilk idmanına da çıktı.

Sancak özel olarak ilgileniyor

Birkaç özel işi nedeniyle yeniden Gaziantep’e dönen Korkut en kısa zamanda yeniden Adana’ya gelerek antrenmanlarda kendisini göstermeye çalışacak. Başkan Murat Sancak ve tüm ekibi, 17 yaşındaki oyuncuya her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyor.

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL