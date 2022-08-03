Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan 2 isim tutuklandı

İstanbul’da Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Habip ATAM

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’yı gözaltına almıştı. İki ismin gözaltına alındığı operasyon, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik yapılan çalışma kapsamında gerçekleşmişti.

ADLİ YARGILAMAYI ETKİLEDİ İDDASI

Gözaltına alınan 2 isim iddiaya göre Adnan Oktar Suç Örgütü adına propaganda yapıyordu. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleri, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundukları, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptıkları öne sürülürken, 2 isminde işlemleri bugün tamamlandı.

YALANCI TANIK İDDİASI

Şüphelilerin Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin serbest kalması için adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi, belge oluşturma eylemlerinde bulundukları da öne sürülen Babuna ve Daban işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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