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12 Nisan 2023
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Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022’de verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar’la birlikte örgüt yöneticisi 14 sanık hakkında “örgüt yöneticiliği”, “cinsel saldırı”, “çocuğun cinsel istismarı”, “eziyet”, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi.

Ceza Dairesi, 73’ü tutuklu 215 sanık hakkında kararını verdi. 126 mağdurun bulunduğu dosyada, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusunun reddine karar vererek, verilen cezayı onadı.

Kararda Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi. (DHA)

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