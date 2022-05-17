Adnan Şen’e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.

Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şen, ABD’de “Ellis Adası Şeref Madalyası” ile ödüllendirildi. Madalyanın Şen’e, iş hayatının yanı sıra kurduğu Alp Şen Vakfı ile yaptığı yardımlardan dolayı verildi.

ABD Temsilciler Meclisi ile ABD Senatosu’nun tanıdığı Ellis Adası Şeref Madalyası, Ellis Adası Onur Derneği’nin düzenlediği törenle veriliyor. Adını, 1892’den 1954’e kadar ABD’ye gelen göçmenlerin kayıt istasyonu olarak hizmet veren ve New York ile New Jersey eyaletleri arasında bulunan Ellis Adası’ndan alan madalya, 37 yıldır, “kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına” veriliyor ve ‘Göçmenlik Onur Madalyası’ olarak biliniyor.

Bugüne kadar sekiz ABD Başkanı, siyahları hedef alan ırkçılığa karşı mücadelenin sembol isimlerinden Rosa Parks, profesyonel boksun efsanelerinden Muhammed Ali ile Kongre üyelerinin de aralarında bulunduğu politika, sanat, iş ve spor dünyasından çok sayıda isme verilen Ellis Adası Şeref Madalyası’na daha önce başka Türkler de layık görülmüştü. Eski Coca Cola CEO’su Muhtar Kent, Integrated Polymer Industries, Inc CEO’su Ergün Kırlıkovalı, Türk Miras Vakfı (THO) Başkanı Ali Çınar ve İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız, madalyanın sahibi olanlar arasına girmişlerdi.

Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi 1 - 13

Adnan Şen‘in madalya aldığı ABD’deki törene, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı iş insanı Ali Şen, eşi Begüm, oğlu Can, kayınvalidesi Deniz Tanık, kayınpederi Süha Tanık ve kız kardeşi Suzan da katıldı.