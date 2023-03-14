Adres Beyanı Duyurusu – T.C. Vaşington Büyükelçiliği

T.C. Vaşington Büyükelçiliği
ADRES BEYANI DUYURUSU
1. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak seçimlerde o kullanabilmeleri için Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtları bulunmalıdır. Kayıtları bulunmayan vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.
Vatandaşlarımız yurtdışı semen durumlarını www.ysk.gov.tr ya da https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi=
sorgulama üzerinden sorgulayabilmektedir.
2. Yurtdışı Semen Kütüğü’ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın adres beyan işlemini şahsen ya da posta yoluyla yapmaları mümkündür.
3. Adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, aşağıda sıralanan belgeleri. Pazartesi – Cuma günleri. 09:00-12:30 saatleri arasında Temsilciliklerimize şahsen getirmek ya da hızlı posta servisiyle göndermek suretiyle i§lemlerini gerçekleştirebilirler:
• Geçerli Nüfus Cüzdanı ya da Türk Pasaportu (posta yoluyla beyanda bulunulması halinde kopyası)
• Adres Beyan Formu
(https://www.nvi.gov.tr/kurumlar/nvi.gov.tr/mevzuat/nufusmevzu
at/Formlar/aks/yurtdışındayasayanvatandaşıcınadreşbeyanformu formbonsayfa.pdf)
• Taşınma tarihi 20 işgününü geçtiyse 16 Dolar nakit ücret (posta yoluyla beyanda bulunulması halinde 16 Dolarlık “Money Order” makbuzu)
• Adresi gösterir fatura (posta yoluyla beyanda bulunulması halinde)
Saygıyla duyurulur.
Yurt Dışı Seçmen OY Kullanma Rehberi – Yurt Dışı Seçmen Kaydı sorgulama ve Adres Beyanı işlemi