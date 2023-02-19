‘Adrese teslim ihale’ tartışması

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı iki gıda alım ihalesini AKP Denizli İl Yönetim Kurulu üyesi Özay Tanrıverdi’nin yönetiminde olduğu aile şirketinin kazanması kentte tartışmalara neden oldu. Tartışmalı ihalenin kazananı, şirket yöneticisi Tanrıverdi SÖZCÜ’ye konuştu; “Siyasi bir yanı yok. Firma olarak onlarca belediyenin ihalesine giriyoruz. Bu ihaleleri gündeme eski ortaklarımız getiriyor. Art niyet var” dedi

Denizli’de AKP’li büyükşehir belediyesinin biri 2 Ocak diğeri 9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği iki gıda alım ihalesini AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Özay Tanrıverdi’nin yönetiminde olduğu aile şirketinin kazanması tartışmaları beraberinde getirdi. Ocak ayındaki ihalenin muhammen bedeli 19 milyon 593 bin lira olarak belirlenirken, Tanrıverdi’nin sahipleri arasında olduğu şirket, 15 milyon 568 bin liralık teklifle ihaleyi kazandı. İhaleden 20 gün sonra şirketle sözleşme imzalandı.

‘İKİNCİ İHALEYE TEK ŞİRKET Mİ KATILDI?’

Büyükşehir belediyesi deprem felaketinin hemen ardından bölgeye gönderilmek üzere bir gıda ihalesi daha açtı. Yaklaşık 41 milyon lira olarak belirlenen muhammen bedele karşılık firma ihaleyi 40 milyon 500 bin liraya aldı. Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinden yola çıkılarak pazarlık usulüyle gerçekleşen ihalenin sonuç ilanında afet durumu nedeniyle ihalenin acilen yapılması zorunluluğu işaret edildi. Sonuç ilanında ihale dokümanını EKAP üzerinden üç kullanıcının indirdiği fakat ihaleye bir firmanın teklif verdiği bilgisi yer aldı.

‘TEK FİRMA DEĞİLİZ’

2015 yılından bu yana kamu kurumlarından toplam 79 milyon liralık 42 ihale aldığı ileri sürülen Özay Tanrıverdi SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “İhaleye katılan tek firma değiliz. Zaten ihaleler elektronik ortamda yapılıyor. Bizler de katılımcıların sayısını ihale tamamlandıktan sonra öğreniyoruz. Bu durumun AKP’li olmamla bir ilgisi yok. Firmamız 1967 yılından bu yana sektörde hizmet veriyor. Muğla, Kemer, Manavgat belediyelerinin ihalelerine de girdik. Başka siyasi görüşlerden belediyelerin ihalelerine de katılıyoruz. Kazandıklarımız da, kazanamadıklarımız da oluyor… Art niyet var. mahkemelik olduğumuz eski ortaklarımızın bir takım çabaları ile bu tür şeyler gündeme geliyor. Benim AKP’li olmamı kullanıyorlar. Ben her şeyden önce esnafım…” ifadelerini kullandı.