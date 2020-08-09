Adrese teslim kadro

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için bir kadro daha yarattı. “Öğretim görevlisi” ilanında “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek” şartları arandı. Bu şartlara Rektör eşi Derya Bağ tıpatıp uyuyor. Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ; “Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

DUYURU YAPILDI

Pamukkale Üniversitesi’nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları’na göre de 10 Ağustos’ta yapılacak sınava katılacak isim “D** B**” şeklinde duyuruldu. Rektör Hüseyin Bağ, birçok skandala daha imza atmıştı. Makam şoförlüğünü yapan kişiyi ise önce yüksekokula sekreter olarak atayıp, bir mesai günü sonrası da şube müdürü yapmıştı. Ayrıca Rektör, yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle kovmuştu.

EŞİNİ DAHA ÖNCE DE SEKRETER OLARAK ATAMIŞTI

Rektör, 2017’de eşi Derya Bağ’ı İslam Enstitüsü’ne sekreter atamıştı. Tepkiler üzerine Derya Bağ istifa etmişti.