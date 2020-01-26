Adriana Lima kafasının üzerinde…

Her ne kadar ünlü iç çamaşırı markası için podyuma çıkmayı bırakmış olsa da özel davetlerde boy göstermeye devam eden Adriana Lima, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Buradan yaptığı paylaşımlarla özel hayatına dair kareler yayınlayan Lima bu defa da zorlu Yoga hareketlerini yapmaya başladığını gösterdi. Kafasının üzerinde durma hareketini yaparken çekilmiş fotoğrafını hesabına yükleyen Adriana Lima, ‘kafa üzerinde durma pratikleri yapıyorum’ notunu düştü.