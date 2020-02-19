Adriana Lima Türkiye’ye seslendi

Dünyaca ünlü model Adrina Lima, hakkında çıkan aşk iddiaları sonucunda Türkiye’deki takipçilere seslendi ve bir Türk ile birlikte olduğu şeklindeki haberleri yalanladı.

Yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki ile Türkiye gündemine oturan Adriana Lima, yaklaşık 1,5 yıl süren beraberliği sonrasında Emir Uyar adlı bir iş insanı ile birlikte olmaya başlamış ve Lima’nın sevgililerini Türkiye’den seçtiği yönünde çok sayıda haber yapılmıştı.

MEVLANA PAYLAŞIMI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Lima, Sevgililer Günü’nde Mevlana’ya ait sözler paylaştı ve bu satırları iki tane de kalp emojisi ile süsledi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu! Lima’nın bu paylaşımının altına iş insanı Emir Bahadır kalp emojileri koyunca hemen herkesin aklına Adriana Lima’nın yeni bir Türk ile birlikte olmaya başladığına dair haberler yapıldı. Bir anda Türk magazin basınında gündem olan Lima, ülkemizi yakından takip ettiğini yaptığı paylaşımla gösterdi.

İş insanı Emir Bahadır ile aşk yaşadığına dair haberleri yalanlayan Lima: “Türkiye, sizleri bilgilendireyim herhangi bir ilişkim yok! Bir kez daha uyarıyorum hakkımda sahte haberler yapmayı bırakın” şeklinde bir açıklamada bulundu.