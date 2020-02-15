Adriana Lima üç gündür hasta

Her ne kadar modellik mesleğini bırakmış olsa da yoğun temposu yüzünden sürekli bir koşturma içerisinde olan Adriana Lima, sonunda bu yoğun tempoya dayanamadı ve hasta oldu.

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden inmeyen Adriana Lima, her ne kadar bu ilişkiyi bitirmiş olsa da dikkat çekici paylaşımlarıyla kendisine olan ilginin taze kalmasını sağlıyor. Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Lima, son üç gündür yaptığı paylaşımlarla takipçilerini biraz da olsa üzdü.

Instagram hesabının hikaye kısmından gün aşırı yaptığı paylaşımlarla hastalığı hakkında bilgi veren Lima, üç gündür süren rahatsızlığı nedeniyle nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu takipçileriyle paylaştı. Çektiği fotoğrafı ‘Hala hastayım üçüncü gün’ notuyla paylaşan Lima’ya farklı paylaşımları üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.