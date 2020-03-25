Adriana Lima’dan anlamlı paylaşım

Corona virüsü nedeniyle zamanını çocuklarıyla evde geçiren Adriana Lima, spor rutinini aksatmadan devam ettirirken, diğer yandan çocuklarının bir arkadaşının duyarlı sözlerini paylaştı.

Kızlarının Joao adlı arkadaşının, hızla yayılan corona virüsü hakkında evde kal çağrısını Instagram hesabından paylaşan Lima, kısa sürede beğeni ve takdir topladı.

Ünlü ismin paylaştığı videoda, 9 yaşındaki Joao şöyle konuştu:

* Sizin de anneniz, babanız, büyükaneniz, akrabalarınız var değil mi? Benim de var ve her saniye onların yanında olmak istiyorum, onların da beni görmesini istiyorum. Onların ölmesini istemiyorum. Siz de istemiyorsunuzdur. Siz gençler sağlıklı olabilirsiniz ama dışarıda sağlığı sizin gibi yerinde olmayan bir sürü insan var. Ve tüm dünyayı güvende tutabilmek için elinizde büyük bir fırsat var.

* İnsanları öldüren şey sadece corona virüsü değil, cahillik de öldürüyor. İnsanlar devletlerin ‘evde kalın ve virüsü yaymayın’ çağrısını dinlemiyor. Bunu inkar ederseniz virüsün yayılmasına sebep olur ve dünyayı güvende tutamazsınız. Eğer evde kalırsanız virüsü yaymaz, insanlığı kurtarırsınız. Lütfen evde kalın.