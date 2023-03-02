ADÜ Rektörü, önceki rektöre 1 lira tazminat ödeyecek

ADÜ Eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, mevcut rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. Aldemir’in, “FETÖ’cü, Adli sicilden benimle ilgili sabıka kaydı oluşturmuş. Sahte belgelerin fotoğrafını çekip birilerine göndermiş. Bana 10 milyon rüşvet teklif etti. Üniversitede sistem devam etsin yoksa seni o koltukta oturtmayız. Eşim ve yakınlarıma zarar vereceklerini söylediler” ifadeleriyle suçladığı Bircan, kendisine iftira atıldığını belirterek tazminat davası açtı.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Rektör Aldemir’i, Bircan’a 1 lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Eski Rektor Prof. Dr. Cavit Bircan

“HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORMAYA DEVAM”

Kendisine suçlamalar yönelten Aldemir’le ilgili hukuk önünde hesap sormayı sürdüreceğini söyleyen Prof. Dr. Cavit Bircan, “Hakkımda “rüşvet teklif etti, çuvalla para götürdü, FETÖ’cü gibi kasıtlı olarak gerçek dışı gazete haberleri yaptıran, yayan rektör Osman Selçuk Aldemir’e açtığım maddi ve manevi tazminat davasını kazandım. Hukuk önünde hesap sormaya devam. Şimdi sıra YÖK’e şikayette” dedi.