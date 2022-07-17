ADÜ’de skandalların ardı arkası kesilmiyor

Adrese teslim kadrolar, araştırma görevlisi olmak için baş vuran şehit kızının, “İzmir’de yalnız yaşıyor o…dur” denilerek elenmesi, yemek ihalesi, sınavsız öğrenci alınması, fişleme gibi skandallarla gündemden düşmeyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), şimdi de Rektör Osman Selçuk Aydemir’in bir öğretim görevlisinin ailesiyle ilgili sözleriyle başlayan tartışmayla çalkalanıyor.

Latif SANSÜR

ADÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, Twitter’de kendisi üzerinden ailesini hedef aldığını öne sürdüğü Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yönelik ağır ifadeler kullandı.

Bozdağlıoğlu, bir süre önce kendi isteği ile Senato’dan istifa ettiğini belirterek, son senato toplantısında Osman Aldemir’in kendisine ağır hakaretler etiğini, Senato’dan attığı gibi okuldan da atacağını söylediğini öne sürdü.

Aldemir’in çocukları üzerinden kendisine iğrenç sözler söylediğini iddia eden Bozdağlıoğlu, “Ben senin bulunduğun dibin yanına bile yaklaşamıyorum. Senin işin gücün yok mu da benim çocuklarımın ve eşimin sosyal medya hesaplarını tarayıp iğrenç yorumlar yapıyorsun” diye seslenerek konuyu YÖK’e bildirdiğini, tüm Senato üyelerini tanık gösterdiğini dile getirdi.

“BAŞIM AĞRIYOR, AMA HUZUR İÇİNDE UYUYORUM”

Aydın’ın iktidar ve muhalefet milletvekillerine de seslenen Bozdağlıoğlu,

“Aydın’ın en büyük kurumunda rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor hiç mi ilginizi çekmiyor? Aydın’a bu kadar mı yabancısınız? Bu okulda çalışan ve mağdur olan binlerce çalışandan hangi yüzle oy isteyeceksiniz?

Benim hakkımda sesini kesip otursaydı bunlar başına gelmezdi diyenler de varmış. Yaptığım hiçbir şeyi kendi çıkarım için yapmadım. Kimsenin arkasından iş çevirmedim. Ne yapaydım? Öğrencileri soyulacak kaz gibi görenlere ses çıkarmasa mıydım? Öğrencilere tehditle zorla kitap satanlara ‘tabii ekonominin temeli ticarettir mi diyeydim?

Kurulların yapısını hukuksuzca değiştirip kadrolaşmaya çalışanlara sesimi çıkarmasa mıydım? Şehit kızına hakaret edilip elendi diye bana gelip dert yanan iki yüzlü jüri üyesine ‘çok iyi yapmışsınız’ mı diyeydim?

Bölüm başkanlıklarını dekanlık ve rektörlük makamlarını insanlara zulmetmek için kullananları görmezden mi geleydim? Kimse kusura bakmasın ben bunları yapamam. Başım ağrıyor ama başımı yastığa koyunca huzur içinde uyuyorum” ifadelerini dile getirdi.

ADÜ’DEKİ SKANDALLARDAN BAZILARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi daha önce de bazı skandallarla gündeme gelmişti. O olaylardan bazıları şu şekilde;

* ADÜ Hastanesi için açık yapılması gereken yemek ihalesi, Kamu İhale Kanunu’na göre ‘savaş, salgın hastalık, acil ve özellikli işler’ için kullanılması gereken 21-b yöntemiyle yapıldı. Dört kez yenilenen davet usulü ihalelere hep aynı firmaların davet edildi ve hep aynı firmanın ihaleleri aldığı kamuoyuna yansıdı.

* İki organ nakli uzmanının istifa etmesinden sonra, hastane bilgisayarlarında bu doktorların yaptığı ameliyatların karşısındaki isimlerinin silindiği, yerine hastanedeki başka bir doktorun isminin yazıldığı ortaya çıktı. Değiştirilen ameliyat notlarıyla Sağlık Bakanlığı‘ndan ruhsat ve organ nakli izni alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

FİŞLEME YAPILDI

* Prof. Dr. Cavit Bircan’ın görev yaptığı 2014-2019 yıllarında, üniversitedeki dekan ve öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişlediği mahkeme dosyasına girdi.

* Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yerleştirme Sonuçlarında organizeli usulsüzlük yapıldığı yargıya taşındı. İddiaya göre, Özel Yetenek Sınav yerleştirmede 1. aşamayı kazanamamış ve listelerde yer almamış en az 15 öğrencinin okula kaydı yapıldı.

* Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçülü, sınav sırasında yerine kısa süreli bakması için Yüksek Lisans öğrencisini bırakan Prof. Dr. Kürşad Karacabey’i öğrencilerin gözü önünde azarlayıp, üzerine yürüdü. Odasını basarak saldırılarını sürdürdü.

ŞEHİT KIZINA HAKARET

* Araştırma Görevlisi olmak için başvuran şehit kızının, “İzmir’de yalnız yaşıyor o…dur” denilerek elendiği iddialarına ADÜ’deki öğretim üyelerinin tepki göstermesi üzerine konu yargıya taşındı.

* Akademisyenler, ADÜ’deki kadro ilanlarının belli başlı kişileri işaret ettiğini iddia ederek o iddiaları şöyle açıklamıştı; “Adrese teslim ilanla AKP İl Başkanının kardeşi için kadro açıldı. FETÖ soruşturması geçiren dekan kendi bölümünde eşini hoca yapmak için özel ilan hazırladı. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü için ‘Tarih ve Medeniyet Araştırması Tezi’, Pazarlama ve Reklamcılık bölümü için ‘Tarih tezi’, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü için ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olma’ gibi ilan şartları konuldu.”

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

* Öğretim üyesi Mehmet Aydıner, sosyal medya hesabından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in kendisini bir yıldır taciz, tehdit, kurgu soruşturma, cezalarla sindirmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Tüm Adli ve İdari Makamlara İhbar ediyor ve sesleniyorum: ADÜ Rektörü, cenaze demedi, iyi gün, kötü demedi bir yıldır taciz, tehdit, saldırı halinde. Sabrım taştı, bıçak kemiğe dayandı. Biz de insanız bir sınırımız var. Tüm makamları hakkımı hukukumu korumaya davet ediyorum”

* ADÜ Hastanesi’nde Diyabetik Yara Bakım Ünitesi’nde kullanılan, 10 santimetre boyutundaki tek kullanımlık bin lira değerindeki ‘Ultrasonik Cerrahi Probu’ cihazının sterilize edilerek, 500 defa hastaneye satıldığı ortaya çıkmıştı.

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