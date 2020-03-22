Af çıkacak mı? Güncel af yasası ne durumda?

Af yasası düzenlemesine ilişkin beklentiler son dönemde kamuoyu tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AKP Grup Başkanvekili, 2. Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi. İşte af yasasında son durum…

AF YASASINDA SON DURUM NE?

İkinci yargı paketi, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi 63 maddeden oluşuyor.

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ edilmeden iki haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmişti. Yapılan değişiklikle görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlaması açıkça hükme bağlanıyor.

Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” hali de ekleniyor. Düzenlemeyle hâkimin reddi sebeplerine daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri ekleniyor.

Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı dava edilmekte ancak davanın açıldığı tarihte alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi davacıdan beklenememekte veya bu belirlemeyi yapmak davacı açısından imkânsız bulunmakta iken, dava konusunun davacı tarafından devri ile davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda hem devredenin hem de devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olması hükme bağlanıyor.

Hukuk yargılamasında sulh ve arabuluculuğun etkinliğinin arttırılması amacıyla hâkime, sulhun ve arabuluculuğun esasları süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatma ve böylece bu müesseseleri teşvik görevi veriliyor.(İHA)

CHP’DEN “YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ” AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. İkinci yargı paketinin içinde infaz düzenlemesinin yer almamasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

* Bu düzenlemeyi yapmadan önce “Nereye gidiyorsunuz?” diye sormuştuk. 1 Ekim’de gündeme alınacağını söyledikleri boşa çıktı. Birinci yargı paketinde infaz yoktu. Bir türlü gelemedi.

* İkinci yargı paketinde de infaz olmayacağı ve bunun siyasi partilerle konuşulacağı söyleniyor. Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP’yi ikna edemedik ama corona virüsü ikna etmiş gibi görünüyor.

* İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum.