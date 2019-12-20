Af Örgütü’nden Özil’e destek: Onun gibi daha çok insana ihtiyaç var

Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil’in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

AA’nın aktardığına göre Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, “Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil’in bu tepkisi üzerine, Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

‘BM’NİN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRİYORLAR’

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.