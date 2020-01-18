Af yasasında son durum ne? İkinci yargı paketiyle neler değişecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Af yasası için atılan adımlar birçok vatandaşı ilgilendiriyor. TBMM’ye sunulması planlanan ‘İkinci Yargı Paketi’ üzerindeki çalışmaları sürdürülüyor. Peki ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak, af yasasını kapsayacak mı?

AF YASASI GELECEK Mİ?

Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından, kamuoyunda “af paketi” olarak bilinen, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin bir kaç hafta içinde meclise geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda geçtiğimiz yılın muhasebesini yaptı. Adalet başlığı altında 2019 yılında yapılan değişiklikleri ve kat edilen mesafeleri anlatan Erdoğan, Meclise gelmesi beklenen ikinci yargı paketi içinde tarih verdi ve iki hafta sonrasını işaret etti.