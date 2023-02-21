AFAD akraba çiftliği olmuş

Deprem felaketinde enkaz başlarına geç ulaştığı ve koordinasyon sağlayamadığı için eleştirilen AFAD’da iktidara yakın isimlerin akrabalarının müdürlük yaptığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kız kardeşinin eşi Ahmet Nehar Poçan, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü. AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Altuğ, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni. AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Süleyman Soylu’nun dünürü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder’in yeğeni…

İmam müdür atamaları tepki çekmişti

AFAD‘da eğitimi ve uzmanlığı, arama ve kurtarma olmayan kişilerin il müdürü olarak görev yaptığı da ortaya çıkmıştı. AFAD il müdürleri arasında çok sayıda imam yer alıyor. AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Oruk imam hatip lisesinin ardından işletme okudu. AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, imam hatip lisesi mezunu, üniversite eğitimini kamu yönetimi dalında aldı. AFAD Bayburt İl Müdürü Adil Arslan, imam hatip lisesi ve iktisat mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz de imam hatip mezunu. Lisans eğitimi işletme olan Karadeniz, Şemdinli İlçe Müftülüğü’nde din görevlisi olarak kariyerine başladı. İlahiyatçı AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Mısır El-Ezher Üniversitesi tefsir bölümü mezunu. AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol da imam hatiplik yaptı. Tekirdağ Din Görevlileri Derneği ve Ensar Vakfı Tekirdağ Şubesi’ni kurdu.

Ahmet Nehar Poçan (Beyaz gömlekli)

Enişte barınma ve yapımdan sorumlu

Ahmet Nehar Poçan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kız kardeşinin eşi. Poçan, 2019’da Bakan Soylu’nun onayıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi’ne daire başkanı olarak atanmıştı. Poçan, Eylül 2022’de Soylu tarafından vekaleten atandığı AFAD’a, Erdoğan tarafından ocak ayında asaleten atandı.

Uğur Minder

Dünür il müdürü itfaiyeden geldi

AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yaparken AFAD’ın müdürlüğüne atandı. Uğur Minder, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dünürü olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder’in yeğeni. Rize doğumlu Minder, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

İl müdürü kuzen AKP’den torpilli

AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Altuğ, Ankara Keçiören Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Karabük Devlet Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak kariyer hayatına başladı. Adıyaman Kahtalı olan Altuğ, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın dayısı Abdurrahman Altuğ’un oğlu.

Diyanetten AFAD’a uzanan kariyer

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, imam hatip lisesi mezunu. Üniversitede iktisat okudu. Kariyerine, Sakarya Diyanet İşleri Teşkilatı’nda başlayan Kaşkaş, AKP’de siyaset yaptı, eski AKP Ferizli Belediye Başkanı. Kaşkaş’ın oğlu Enes Kaşkaş da AKP Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı.