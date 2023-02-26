‘AFAD dere yatağına, mera alanlarına konut yapmış’

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremin ardından AFAD tarafından ihalesi yapılan ve Toplu Konut İdaresi tarafından Elazığ’ın merkeze bağlı köylerinde inşa edilen AFAD konutlarının mera alanlarına, dere yataklarına ve tescil dışı alanlara herhangi bir kurum görüşü alınmadan yaptığı ileri sürüldü.

“KONUTLAR YAPILIRKEN ZEMİN ETÜT TESPİTİ DOSYADA YER ALMADI”

24 Ocak 2020 yılında meydana gelen depremin ardından Elazığ’ın merkeze bağlı köylerinde tescil dışı alanlara, mera alanlarına ve dere yataklarına AFAD tarafından konutların yapıldığını belirten Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup başkanvekili Osman Dilek, “Bu konutlar yapılırken ne zemin etüdü ne de zemin yer tespit tutanağı dosyada yer almadı. AFAD, tarafından yapılan konutların yapıldığı mera alanlarında yada tescil dışı alanlar özelliğini kaybetmeden ya da bu vasıflardan çıkartılmadan bu evler yapılmış.

Konutların yapımı öncesinden evraklar hazır olmadan il genel meclisine gönderilerek bu konutların imarıyla ilgili engel ve sorunların kaldırılması bu alanların imara açılması isteniyor. İmar komisyonu olarak iki buçuk senedir biz bununla uğraşıyoruz. Diyoruz ki, ‘evraklarınızı tamamlayın, yer tespit tutanağını tutun, zemin etüdünü yapım bütün kanuni evraklarınızı tamamlayın gönderin’. Fakat bunu üzülerek söylüyorum yerel yöneticiler hassasiyet göstermiyorlar. ‘siz yapın evrak peşinden gelir’ diyorlar. Son zamanlarda bu gibi birçok dosya mecliste birikti ancak ikazlarımıza rağmen evraklardaki eksiklikler giderilmedi” diye konuştu.

“SİZ YAPIN, EVRAK SONRA GELİR”

‘Son olayda gördük 40-50 bin insanımız depremde vefat etti yüreğimiz parçaladı yetmedi mi bu?’ diyen MHP’lik Dilek, ” ‘Siz yapın evrak arkadan gelecek’ diyorlar hukuk devletinde ‘yapın evrak arkadan gelecek’ diye bir şey olmaması lazım. Yerel yöneticilerin bu işi çözmesi lazım. Mart ayında yine bu dosyalar meclise gelecek bizim bu konuda tavrımız net evraklar hazır olmadan biz bu konutların imarıyla ilgili bir karar verme noktasında değiliz. Bu sorumluluğu hem MHP grubu olarak hem de meclis olarak alamayız.

Merkeze bağlı Koçkale’de bir köyümüz var burada bir kısmı dere yatağı bir kısmı mera arazisi olan yere konut yapılmış. Dere yatağına konut yaparsanız yarın öbürgün bir sel vurduğunda yerle bir olur orası. Bu durumu DSİ’ye, bütün ilgili yerlere ve valilik nezdinde bu durumu anlattık. Yarın bir afet olduğunda ah vah diyecekler. Elazığ’da arazi kıtlığı mı var Koçkale köyünde öyle sağlam yerler var ki oraları bu evleri yapmıyorlar evrak üzerinden herhangi bir inceleme yapılmadan sadece bir muhtarın görüşü üzerine dere yataklarına konut yapıyorlar” ifadelerini kullandı.