AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda

ANKARA (AA) – AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Ankara'dan Samsun'a gitti.

Gençleri, "Haydi Gençlik, AFAD Gönüllüsü Ol" sloganıyla AFAD gönüllüsü olmaya davet etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkanlık bünyesindeki 19 bisikletçi AFAD yerleşkesinde sabah saatlerinde bir araya geldi.

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, yaptığı açıklamada, toplumda afet bilincinin ve farkındalığının artırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediğini belirterek, sistemde 300 bin AFAD gönüllüsü olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Farklı illerden gelen bisikletçilerin tamamının AFAD sporcusu olduğunu dile getiren Taşdelen, bisikletçilerin Türk bayrağını Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Taşdelen'den aldıkları Türk bayrağını Samsun'a götürecek bisikletçiler yola çıktı.

Sporcular, 2 günde yaklaşık 400 kilometre pedal çevirecek.