AFAD tarafından 2004 yılında yapılan konutların hali içler acısı





Elazığ’ın Palu ilçesinde 2004 yılında yapılan 120 adet AFAD konutunun tapu sorunu aradan 19 yıl geçmesine rağmen çözülemedi. Konutlardaki tapu sorunun yanı sıra konutlardaki bakımsızlık ve deprem sonrasında konutlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamasından dolayı evlerde oturan yüzlerce ailenin risk altında olduğu ifade edildi.

“SENELERDİR BU EVLER HİÇBİR DENETİME TABİ TUTULMADI”

AFAD konutlarıyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan CHP Palu İlçe Başkanı Adnan Karadağ, konutların 2004 yılında yapıldığını ve bu binaların temelinin taştan ve yığma binalar olduğunu belirterek, “Ancak senelerdir bu evler hiçbir denetime tabi tutulmadan yapıldı o yıllarda Palu tepesinde su olmadığı için inşaat çalışmasında herhangi bir sulama dahi yapılmadı. Sadece inşaat harcını yapabilmek için tankerlerle su getiriliyordu. Bu evleri AFAD yapmasına rağmen, bu evlerle ilgili bir proje falan yok. Tapu almak isteyen kişiler de kendi imkanlarıyla projeyi ve iskanı çıkarmaya çalışıyor” dedi.

“İNSANLAR ÇARESİZLİKTEN SIVAYLA ÇATLAKLARINI KAPATIP OTURMAYA DEVAM EDİYOR”

AFAD tarafından yapılan evlerin hiçbir kayıt belgesinin bulunmadığını belirten Karadağ, şunları söyledi:

* “Belediye tarafından bu evlerin yapıldığına dair evrak alıyorsunuz, sonra mimara gidip sil baştan proje, iskan, kat ittifakı çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Kaldı ki bunları çıkarmak da aylar alıyor. Evlerin içerisine hiçbir şey yapılmadı. Şu anda burada 100’e yakın aile yaşıyor. Ancak bu evler ne kadar sağlam bilinmiyor. Deprem sonrasında buradaki evlerle ilgili bir hasar tespit çalışması yapılmadı.

* 20 senelik süreçte meydana gelen tüm depremlerden etkilenmesine rağmen yoksulluktan dolayı insanlar bu evleri bırakıp gidemiyor. Ev hasar almışsa dahi insanlar sıvayla çatlaklarını kapatıp boyayıp oturmaya devam ediyorlar. Malatya’dan gelen bir depremzede buradaki evi nasıl gördü ‘ben burada oturamam depremden kaçıp gelmişim çadırda yatsam daha güvenli’ dedi.

* Bu durumu belediye başkanı dahi hiçbir yetkili buraya bakmıyor. Önümüzde yaşanması beklenen bir Bingöl-Palu depremi var. Allah korusun büyük bir depremde bu evler ne kadar dayanı, bu maalesef bilinmiyor. Yetkililerin bir an önce bu konutlarla çalışma yapmalı ve gerekli denetimleri gerçekleştirmelidir.”

“KAMU ELİYLE YAPILAN SORUMSUZCA İHALELERİN SONUCU”

AFAD konutları önünde video çekerek yetkililere seslenen ve AFAD konutlarına sahip çıkılması gerekildiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise şöyle konuştu:

* “Burası 2004 yılında Afet konutları genellikle iki katlı binalar temeli taş üstü de yığma bina. Ama gördüğünüz gibi çoğu samanlık olarak kullanıyor. Kendi kaderine terk edilmiş. Burası deprem konutları olarak yapılmış bir bölge ama şu anda depremde en riskli yerler. 19 yılda bu binalar bütün yaşamsal sürecini tamamlamış.

* Şu anda bu evlerinden içerisinde oturanlar güvende oldukları için değil, gidecekleri, barınabilecekleri bir yer olmadıkları için mecburiyetten burada hayatlarını hiçe sayarak oturuyorlar. Burayla ilgili bakanlığın bir an önce bir inceleme yapması gerekiyor. O inceleme de buranın teknik şartnameye uygun yapılıp yapılmadığına, burasının vatandaşın can güvenliğiyle ilgili bir risk taşıyor mu bu gündeme getirilmelidir. Ayrıca buranın bir tapu sorunu var.

* Bu evlerde oturanlar var, hak sahipleri var ancak burada oturan insanlara tapuları verilmemiş. Bu sorunu AFAD başkanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla görüşerek gündeme getireceğiz. Kamu eliyle yapılan sorumsuzca ihalelerin sonucu bu. Bu binalar 2004 yılında yapılmış ancak, sanki 50 yıl önce yapılmış savaştan çıkmış gibi bir bina. Üstelik burası afet binası statiğinin, taşıma özelliğinin, yaşama önceliğinin yüksek olması gereken binaların hali bu kamu müteahhitliğinin geldiği noktada bu.”