AFAD’da 354 arama kurtarma teknisyeni eksik!

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından vatandaş Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) destek bekledi. Koordinasyon, organizasyon ve arama kurtarma eksikliği nedeniyle en fazla tartışılan kurumların başında da AFAD geldi.

Bölgedeki büyük yıkım yaratan depremde AFAD personeli yetersiz kaldı, gözler AFAD’ın personel sayısına çevrildi. AFAD’da merkez ve il müdürlüklerinde toplam 5 bin 984 personel bulunuyor.

AFAD’ın merkez teşkilatında 540 kadrolu, 137 geçici personel bulunuyor. Taşra teşkilatlarında ise 5307 personel var. Başkanlık personelleri arasında 14 üst yönetici, 127 uzman/AFAD uzmanı, 116 memur, 61 tekniker/teknisyen/kütüphaneci, 141 mühendis/mimar/şehir plancısı, 151 işçi bulunuyor. Başkanlıkta arama ve kurtarma teknisyeni yok.

NORM KADRO 7 BİN 130

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri personeli sayısı toplam 5 bin 370. Olması gereken toplam norm kadro ise 7 bin 130 olarak belirtiliyor. Bu kadrolar arasında en dikkat çekici olanı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı kadrolarında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten personel olan arama ve kurtarma teknisyeni.

Kurumdaki toplam arama ve kurtarma teknisyeni sayısı 1796. Olması gereken yani norm kadro sayısı ise 2 bin 150. Yani AFAD 354 arama ve kurtarma teknisyeni eksiği ile görev yapıyor.

Benzer bir durum Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ve Birlik Müdürü kadrosunda da yaşanıyor. Normalde 16 müdür olması gerekirken kurumdaki müdür sayısı yalnızca bir…

Kurumun il müdürlüklerinde 313 enformasyon memuru, dokuz kameraman, bir fotoğrafçı, 129 santral memuru, bir stajyer muhabir, 138 şef, 251 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir bekçi, bir kaloriferci de görev yapıyor.

AFAD: ZAYIFLIĞIMIZ PERSONEL EKSİĞİMİZ

AFAD’ın 2022 yılında yayınlanan son raporu olan 2021 yılı faaliyet raporundaki verilerde kurum kendini eleştirdi ve ‘zayıflıklarımız’ başlıklı maddeler arasında ‘Personel sayısının artırılması ihtiyacı’, ‘Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak kurulmuşken giderek icracı bir yapıya dönüşmenin çalışan personel sayısı ve mevzuat gibi unsurlarla desteklenememesi’, ‘Taşra teşkilatında sivil savunma hizmetlerini yürüten birim sayısının artırılması ihtiyacı’ maddelerine de yer verdi.

Kurum ayrıca zayıflıkları arasında, “Afet yönetiminin doğal bir sonucu olan belirsizlikler nedeniyle proje süreçlerinde ortaya çıkabilecek problemlerin net bir şekilde ortaya konulamaması, “Görev, yetki ve sorumluluk tanımları hususunda netlik bulunmaması” maddelerine de vurgu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.