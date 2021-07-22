AFAD’dan Artvin ve Rize’deki sel felaketiyle ilgili açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada dün akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana geldiği ve yağışlar neticesinde Arhavi deresinin taştığı ayrıca ilçe merkezi ve köy yollarının da bu durumdan etkilendiği bildirildi.

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 kişi ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaş güvenli alanlara transfer edilirken Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin de tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiği bildirildi. AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır.

*Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize ili Fındıklı ilçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

*Meteorolojiden alınan 22 Temmuz 2021 06.00 verilerine göre Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesine 79,6 kg, Çamlıhemşin ilçesine 64,9 kg ve Ardeşen Yeşiltepe’ye 64 kg yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. İHA

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