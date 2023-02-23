AFAD’dan deprem bölgesine yeni uyarı

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntının kaydedildiğini ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte.

*Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5’in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.

“EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ…”

*Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

*Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var.

BİR İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

*Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

*Sivas’ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.