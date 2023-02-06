AFAD’dan deprem sonrası uyarı: Hayati durumlar dışında telefon kullanmayın

AFAD, ‘Önemli’ başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:
“Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.
Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.”