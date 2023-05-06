AFAD’dan depremzedelerle ilgili açıklama

AFAD’dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.

“KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNDEN YAPILACAK”

Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, “Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.” (AA)