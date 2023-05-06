64.7 F
Los Angeles
6 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAFAD’dan depremzedelerle ilgili açıklama

AFAD’dan depremzedelerle ilgili açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AFAD’dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.

“KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNDEN YAPILACAK”

Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, “Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.” (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,495BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States