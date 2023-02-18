AFAD’ın il müdürleri arama kurtarma bilmiyor

AFAD’da eğitimi ve uzmanlığı, arama ve kurtarma olmayan kişilerin İl Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. AFAD İl Müdürlerinin arasında eski imamların yanı sıra radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, öğretmenler de bulunuyor. Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol, Ensar Vakfı Tekirdağ Şube kurucusu, eski imam. Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz de imam hatip lisesi mezunu, Şemdinli İlçe Müftülüğü eski din görevlisi…

AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Oruk: İmam Hatip Lisesi ardından işletme Fakültesi mezunu.

AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman: Bilgi Belge Yönetimi mezunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski şube müdürü.

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin: İmam hatip lisesi ardından Kamu Yönetimi lisans mezunu.

AFAD Bayburt İl Müdürü Adil Arslan: İmam Hatip lisesi – İktisat mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında İmam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı.

AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz: İmam Hatip Mezunu. Lisansı işletme. Şemdinli İlçe Müftülüğünde din görevlisi olarak kariyerine başladı.

AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan: Mısır El-Ezher Üniversitesi tefsir bölümü mezunu. İlahiyatçı.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş: İmam Hatip Lisesi Mezunu. Lisansı iktisat. Kariyerine Sakarya Diyanet işleri Teşkilatında başladı. AKP’den Sakarya Ferizli İlçesi Belediye başkanlığı yaptı.

AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol: İmam Hatip lisesi mezunu. Meslek hayatında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başladı. İmam hatiplik yaptı. Tekirdağ Din Görevlileri Derneği ve Ensar Vakfı Tekirdağ şubesini kurdu. Din görevlisi olarak Avusturya’ya gitti.