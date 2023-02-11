AFAD’tan ‘volkanik dağ’ iddialarına açıklama





AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Tatar, şöyle konuştu:

Göksu’nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı.

*Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil” dedi.

*Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 şubatta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz.

*İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

*İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4’ün üzerinde gelişti.