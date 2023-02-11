AFAD’tan ‘volkanik dağ’ iddialarına açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.
Tatar, şöyle konuştu:
Göksu’nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı.
*Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil” dedi.
*Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 şubatta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz.
*İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.
*İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4’ün üzerinde gelişti.