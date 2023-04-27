Afet bölgesindeki eczacılar nakil hakkı bekliyor

Cem YILDIRIM/ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kronikleşen ilaç yokluğunu ve depremzede eczacıların nakil hakkı beklediğini açıklayarak iktidara “Bahane üretmeyin” dedi. Saydan şunları aktardı:

HAYATLARINA DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

“Deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya ilaçlarıyla dolapları sağlam kalmasına rağmen ailesinden, arkadaşlarından, meslektaşlarından kayıplar yaşadığı ve bölgesinde nüfus kalmadığı için farklı bir bölgeye gitmek isteyen eczacılar, acılarını hafifleterek hayatlarına devam edebilmek, ailelerini geçindirebilmek ve depolara olan borçlarını ödeyerek çalışanlarına istihdam sağlamak, kısacası normal hayatlarına dönebilmek için nakil hakkı taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyorlar.

YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Herhangi bir sayısal tespit beklenmeksizin OHAL ilan edilen il ve ilçelerde Sağlık Bakanlığı doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hali ilanının biran önce yapılması veya doğal afet ve mücbir sebep neticesinde yasal hakkımız olan nüfusa göre eczane açma kriteri uygulanmaksızın nakil hakkımızın depremzede meslektaşlarımıza doğrudan verilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz.

İLAÇ YOKLUĞU KRONİK BİR SORUN HALİNE GELDİ



Eczacıların ve vatandaşın yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de artık kronik hale gelen ilaç yokluğu sorunudur. Ülkemiz de bulunamayan ilaç sorunu yıllardır hasta ve eczacıyı mağdur etmeye devam ediyor. Göz damlalarından tansiyon ilaçlarına, kanser ilaçlarından temel antibiyotik ilaçlarına kadar birçok ilaç piyasada yok. Eczacılar ellerinde ilaç olmadığından özellikle nöbetlerde hastalara hizmet sağlayamıyorlar. Hastalar ilaçlarını bulamadıkları için tedavi olamıyor ya da tedavileri yarım kalıyor.

BAHANE ÜRETMEYİN

Bahaneler üreterek ve geçici iyileştirmeler yaparak ‘ilaç yokluğuna’ çare bulunamaz. Gerçekçi yaklaşımlarla sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanemize gelmesi sağlanmalıdır. İlaç bulunabilirliği SGK’nın bilimsellikten uzak tasarruf tedbirlerine ve firmalara uygulatamadığı ‘kamu kurum indirimlerine’ bırakılamayacak kadar, ülkemiz ve vatandaşımız için önemlidir.”