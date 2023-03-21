Afet konutu piyangosu AKP’li isme vurdu

Kahramanmaraş depreminin ardından TOKİ’nin yaptıracağı toplu konut ihalelerinden ikisi 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı Bedrettin Binbay’ın şirketlerine gitti. TOKİ’nin yaptıracağı Şanlıurfa’daki 363 konut ve beş dükkanlı ticaret merkezi ile Kahramanmaraş Göksun’daki 605 konut inşaatını İzbay ve Binbay şirketleri yapacak.

3.5 MİLYARLIK İHALE

Toplam 968 konut ve beş dükkanlı ticaret merkezinin maliyeti 1 milyar 835 milyon 556 bin TL. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Binbay sahibi olduğu Binbay Yapı İnşaat, İzbay İnşaat, HMB Mühendislik isimli şirketleriyle son on yılda 3.5 milyar TL’nin üzerinde ihale aldı.