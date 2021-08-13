Afetlerin ilk sigorta faturası 70 milyon TL

Türkiye art arda afet haberleri ile sarsılırken, ekonomisi tarım, turizm ve hayvancılığa dayanan bölgelerde şu ana kadar sigorta şirketlerince tespit edilen hasar tutarı 70 milyona ulaştı.

SAYIME BAŞÇI

İklim değişikliğinin yarattığı doğal afetlerin tedbirsizlik ve geç müdahaleler ile birleşmesi sonucu fatura her geçen gün büyürken, yapılan ilk tespitlere göre Rize’de sel Artvin’de yaşanan sel felaketi ile güney bölgelerdeki orman yangınlarının sigortacılık sektöründe tespit edilen ilk faturası 70 milyon TL’ye ulaştı. Yanan on binlerce hektar alan ve sel felaketine uğrayan bölgeler, tarım, turizm ve hayvancılık açısından da önemli bir noktada yer alırken, sigorta sayısının sınırlı kalması nedeniyle devletin kayıplar için sorgusuz sualsiz harekete geçmesi çağrısı yapılıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) yapılan açıklamada hem yangın sonrası hem de seller nedeni ile hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine işaret edilerek, şu ana kadar sel nedeni ile 30 milyon TL, yangın bölgelerinde ise 40 milyon TL’lik tazminat dosyası açıldığı belirtildi.

YANGIN BÖLGELERİNDEKİ TEMİNAT 95 MİLYAR TL

Bölgedeki son duruma dair Sözcü Gazetesi’ne bir değerlendirmede bulunan TSB, Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve su baskını hasarlarına ilişkin dün itibarıyla şirketlere araç hasarlarında 74 adet, konut ve işyeri hasarlarında 78 adet, mühendislik hasarlarında ise 4 adet olmak üzere toplam 156 adetlik kesin ihbar ulaştığını açıkladı. TSB verilerine göre şirketlere ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutarı ise 30 milyon TL tutarında. Verilere göre, ödemesi yapılan hasar tutarı ise 10 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen TSB açıklamasında şu tespitlere yer verildi: “Yangından etkilenen bölgelerde ise yangın ve kasko poliçelerinde sektörün sigortalılarımıza sağladığı toplam teminat tutarı yaklaşık olarak 95 milyar TL’dir. 12 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangın ve kasko poliçelerine ilişkin 1.056 hasar ihbarına ilişkin toplamda 40 milyon TL tutarında tazminat dosyası açılmıştır.”

TUTARLAR ARTACAK

Yaşanan afetlere ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ederken, TSB açıklamasında ödenen tutarlarda artış yaşanacağı belirtilerek, “Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan Sel felaketlerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgedeki felaketlerle ilgili şirketlerimize henüz hasar ihbarı ulaşmamakla beraber çalışmalar devam ediyor” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gelinen noktada artık devletin pazarlıksız olarak hasarları ve vatandaşın zararını karşılaması gerektiğine işaret ederek, “Ne yazık ki can kayıplarımız var, kaybolan ve henüz kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra bu illerde yaşayan vatandaşlarımız olağan üstü maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. AK Parti Genel Başkanı da, durumun yakın zamanda Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinden bile büyük olduğunu kabul etti. Şimdi bu illerimiz de vakit geçirmeden afet bölgesi ilan edilmelidir. Vatandaşlarımızın maddi kayıpları, pazarlığa girişmeden tastamam karşılanmalı, tüm zararlar tazmin edilmelidir. Devlet olmanın gereği budur” dedi.

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