Afgan çoban hırsız çıktı: 2 milyon TL’lik vurgun

Kırşehir’de Afgan çoban, çalıştığı mandıradaki 28 büyükbaş ile komşularına ait 13 büyükbaşı çaldı. Her hafta 4-5 hayvanı mezbahaya gönderip, 2 milyon liralık vurgun yaptı.

Olay, Kırşehir’in Boztepe ilçesine bağlı Külhüyük köyünde meydana geldi. Afgan çoban Juma Khan Velizade, çalıştığı mandırada Ramazan Göztak’a ait 28 büyükbaşı çeşitli zamanlarda kesimhanede kestirerek, kasaplara sattı. Bir süre sonra kesimhane çalışanlarının bilgi vermesiyle durumu öğrenen Göztak, jandarmaya ihbarda bulundu.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Olayı öğrenen Ramazan Göztak’ın komşusu Mustafa Demir de büyükbaşlarını saydığında 13’ünün eksik olduğunu belirledi. Demir de 25 yaşındaki Afgan çobandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Afgan çoban ile birlikte çalıştıkları belirlenen toplam 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ONA GÜVENDİK HAYVANLARI SAYMADIK

Hayvanları çalınan Ramazan Göztak yaşanan hırsızlık olayını şöyle anlattı:

– Her hafta bizden dana çalıp mezbahaya gönderiyormuş. Her hafta 4-5 tane hayvanı elden çıkarıyormuş. Ona güveniyorduk, hayvanları saymıyorduk. Tabii burada alıcılar da bilinçli bir şekilde bu hayvanları alıp haksız kazanç elde ediyorlar. Bu hayvanlar hiçbir fatura karşılığı olmadan neye göre kesiliyor? Anlamadık.

GEBE HAYVANLARI KESMİŞLER

– Mandıramızda bulunan kameraların fişini dahi kesmişler. Her bir metrede kabloları kesip bulunduğu demirlere dolamışlar. Ben kesimhanelere de söylüyorum. Sizler bir Afganlının malının olmayacağını bilmiyor musunuz? Sizler gebe hayvanların kesilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bu nasıl bir vicdansızlıktır. 2 milyon TL kadar zararımız var. (DHA)

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