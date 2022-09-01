Afgan ev sahibi istedi Uysal evi tahliye etti!

Kiracılar için “Almanya’dan oğlum gelecek” devri bitti, “Afganistan’dan akrabam gelecek” devri başladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yüksek kira zammındanetkilendi. Afgan ev sahibinin isteği üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı.

Cem YILDIRIM

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın İstanbul’da oturduğu evin Afganlı sahibi, “Afganistan‘dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi.

Uysal’ın büyük kızı Berrin, geçen yıl İstanbul’da Anadolu Lisesi’ni kazanınca annesi Hatice Uysal ile birlikte İstanbul’a taşındı ve Zeytinburnu’nda bir ev kiraladılar. Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK’in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25’den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal’ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan’dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi. DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu. Uysal SÖZCÜ’ye, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya’dan oğlum gelecek’ misali Afganistan’dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz” dedi.