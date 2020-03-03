Afgan mülteci: Bir tane küçük suyu 5 TL’ye alıyoruz! Bir tane ekmek de 5 TL

Uğur Akagündüz / Edirne

Edirne’nin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda binlerce mülteci yiyecek ve içecek yetersizliğiyle fahiş fiyattan satışa sunulan ürünlerden almak zorunda kalıyor. Pazarkule Sınır Kapısı’na yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan kontrol bölgesinde seyyar yiyecek ve içecek satışları yapılırken; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen satıcılar, mültecilere fahiş fiyattan satış yapıyor.

‘EKMEK VE KÜÇÜK SU 5 TL, 5 LİTRELİK SUYU 20 TL’

Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gönüllüler tarafından dağıtılan yiyecek ve içecek ürünlerinin yetersizliğine dikkat çekerken; kendilerinin zor şartlar altında yaşadıklarını dile getirdiler. Bölgede kurulan seyyar stantlarda bir ekmeğin 5 TL, bir küçük şişe suyun 5 TL, 5 litrelik suyun ise 20 TL’den satıldığını açıklayan Afgan mülteci Ali Muradi, seyyar satışlara tepki gösterdi.

“SONUMUZUN NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

İstanbul’dan 3 gün önce Pazarkule Sınır Kapısı’na geldiğini belirten Muradi; “Geldiğimde kapı kapalıydı ve açmadılar. Biz de alışveriş yapıyoruz ama hiçbir şey yok. Bir tane küçük suyu 5 TL’ye alıyoruz. Bir tane 5 litrelik su 20 TL, bir tane ekmek 5 TL. Burada yiyecek hiçbir şey yok, su yok. Paramız da bitti. Burada aç aç geziyoruz. Sonumuzun ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

“ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYIZ”

Muradi, Pazarkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’ya geçiş hayaliyle beklemeye devam eden mültecilere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllüler tarafından her gün yiyecek ve içecek yardımları yapılmaya devam ettiğini belirtirken; “İçeride yardım yapılıyor ama 4 bin kişi bekliyor. Yardımlar kimseye yetişmiyor. Bazıları aç geziyor. Dışarıya geliyoruz, arada bize izin vermiyorlar. Çok kötü bir durumdayız. İçerisi çok kalabalık ve çok zor bir durum var. Burası da çok pahalı. Bir kilo portakal 10-12 TL arasında” ifadelerini kullandı.

Muradi, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan sınırını aşabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunması rağmen Yunanistan tarafından geri gönderildiğini açıklarken; “Avrupa’ya geçebilirsem Almanya’ya gitmek istiyorum ama sınırlar kapalı. Dün bir teli aştık, diğer tarafa 20 kişi geçtiler ama geri getirdiler. Çok kötü bir durumdayız” ifadelerini kullandı.