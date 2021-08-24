Afgan mültecilerle ilgili şok eden Türkiye iddiası! Özgür Özel belgelerle ifşa etti!

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel BBC Türkçe'de yer alan Afgan mülteciler ile ilgili derleme habere ilişkin dün AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #afganmülteciler #ömerçelik #chp #afgan #siyaset #gündem #türkiyegündemi #politika #mülteciler #tbmm #meclistv #yurttaştv

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