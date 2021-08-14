Afgan sığınmacılarla ilgili gizli görüşme iddiası

Reuters, ABD’nin Afgan sığınmacıları barındırmak için ülkeler ile gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Ancak Reuters’a konuşan kaynaklar, Afgan sığınmacıların geleceğinden çok da umutlu değil…

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ABD’li dört yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin, risk altındaki Afgan sığınmacıları almaları için bilinenden daha fazla ülke ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.

Resmi olmayan yollarla Kosova ve Arnavutluk gibi ülkelerle yapılan görüşmeler, bir yandan ABD’ye çalışan Afganlar’ın Amerikan vizesi onay sürecini beklerken diğer yandan da onları Taliban’dan korumayı hedefliyor.

ABD Perşembe günü Özel Göçmenlik Vizesi (SIV) başvurularının işleme konmasını hızlandırmak için Katar’a 1000 personel göndereceğini bildirdi.

‘MEVCUT TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ’

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi hızla sürerken, şimdiye kadar yaklaşık bin 200 Afgan ABD’ye getirildi. Bu sayının önümüzdeki günlerde 3 bin 500’e kadar yükselmesi bekleniyor.

Washington yönetimi, halihazırda vize bekleyen Afganlar’a yönelik tehdidin artmasından kaygı duyduğu için Afgan sığınmacıları kabul edebilecek ülke arayışına geçti. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” dedi.

Reuters’a konuşan ve isimlerini açıklamayan iki ABD’li yetkili, güvenlik soruşturmaları ve Corona testleri tamamlanmadan Afganlar’ı kabul etmekte tereddüt ettiklerini söyledi. ABD yönetiminin, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın binlerce başvuruyu kabul etmesini beklediğini, ancak bunun henüz gerçekleşmediği vurgulandı.

KATAR İLE ANLAŞMAYA VARILABİLİR

Öte yandan, CNN’de yer alan habere göre, Katar’la da yaklaşık 8 bin Afgan’ın barındırılması için bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Yetkililer, Afganistan’da hızla değişen durumunsa, bir anlaşmaya varılmasını sıkıntıya sokabileceği konusunda uyardı.

Yetkililer, ülkelerin isteksiz tutumlarıyla karşılaştıklarını, bu durumun da Biden yönetimini diğer ülkelere başvurmaya sevk ettiğini söyledi.Kaynaklar, ABD’nin birkaç bin Afgan’ı kabul etmesi için Kosova’ya ekonomik ve siyasi imtiyazlar teklif ettiğini, ancak Kosova’nın Afganlar’ı barındırma yeteneği konusunda Washington’da endişeler olduğunu kaydetti.

Kosova Dışişleri Bakanlığı Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi. Arnavutluk, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan büyükelçiliklerinden de yorum talebine yanıt gelmiş değil.

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