Afgan uyruklu şahıs, tartıştığı kadını öldürdü

Yazan:
Alaturka Online
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Kırşehir’de Afganistan uyruklu B.M.A, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 01:35 – 22 Ağustos 2021

Afgan uyruklu şahıs, tartıştığı kadını öldürdü

Kırşehir’de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H. adlı kadının kendini kandırdığını ileri süren B.M.A adlı kişi konuşma isteği reddedince apartman içerisinde bıçaklayarak Z.H’yi öldürüldü.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise hayatını kaybeden Z.H.’nin hızlıca apartmandan çıktığını söyledi.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Ekipleri ise Z.H,.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis kısa sürede kaçan şüpheli B.M.A’yı yakaladı.

B.M.A,.’nında Afgan uyruklu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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