Afganistan hava sahasındaki tek uçak THY

Taliban’ın Kabil’i kontrolü altına almasından sonra, Afganistan’a tüm ticari uçuşlar durduruldu. Taliban Afganistan sahasını da kapattığını duyurdu. Öğle saatlerinde Afganistan hava sahasında görünen tek uçak ise tahliye seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait Marmara adlı Boeing 777 uçağı oldu.

Taliban, Afganistan’da en son Kabil’i de alarak tüm ülkenin kontolünü ele geçirdi. Taliban, Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan’da savaşın bittiğini ilan ederken, Batılı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar.

Son gelişmelerin ardından, Afganistan’a tüm ticari uçuşlar durduruldu. Taliban Afganistan sahasını da kapattığını duyurdu.

Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi .

TC-JJM kuyruk tescilli THY’ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00’da Kabil Havalimanı’na iniş yaptı.

KALKTI GELİYOR

Devlet ve askeri uçaklar dışındaki tüm uçakların hava trafiğini canlı olarak yayınlayan Flight Radar24 adlı internet sitesinde, saat 10.00-12.30 arasında Afganistan hava sahasında görünen tek uçak ise tahliye seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait TC-JJM tescilli Boeing 777 uçağı oldu.

Türkiye saatiyle 10.14’te Kabil’den havalanan THY uçağının 16.45’te İstanbul’da olması bekleniyor.

Kabil’de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları pandemi önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul’da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.

Öte yandan Afganistan sivil havacılık kurumu Kabil hava sahasının askeri uçakların kullanımına devredildiğini açıklarken, hava sahasını kullanan uçakların güzergahlarını değiştirmesi çağrısında bulunuldu.