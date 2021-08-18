Afganistan son durum | Kabil’den canlı bağlantı | Afganistan’dan gelen Türk yolcu anlatıyor

Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’da son durum ne? Bazı kentlerde insanlar ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı. Kabil Havalimanı’ndan silah sesleri yükseliyor. Ülkeden kaçmak isteyen yüzlerce kişi havalimanında bekliyor.
Kabil’den canlı bağlantıyla akademisyen Faroq Keskin başkentteki son durumu anlatıyor.
Türkiye’nin tahliye operasyonu nasıl gerçekleşti? TK707 sefer sayılı uçakla ülkeden kurtarılan 324 Türk vatandaşından biri Oğuz Avcıoğlu yaşadıklarını Sözcü WEB TV yayınında Alişer Delek’e anlatıyor….
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