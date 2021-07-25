Afganistan’da 150 bin kişi evlerini terk etti

Bölgedeki mülteci servisi müdürü Dost Mohammad Daryab, “Hepsi Afganistan’ın güneyindeki büyük şehir olan Kandahar’ın batı, kuzey ve güneydeki istikrarsız bölgelerden şehir merkezindeki daha güvenli bölgelere kaçtı” dedi.

Euronews’ta yer alan habere göre Daryab, “Şehirdeki yerinden edilmiş bu insanları barındırmak için sadece dört kamp kurabildik. Afgan işadamları bize yiyecek yardımında bulunuyorlar” diye konuştu.

Çatışmalardan kaçan Hafız Muhammed Ekber AFP’ye verdiği demeçte, “Çatışma başladığında kuzenlerim ve ben, eşlerimiz ve çocuklarımızla şehrin merkezine kaçtık. Artık aynı aileden 20 kişiyle tuvaleti bile olmayan bir yerde yaşıyoruz. Orada ne kadar kalacağımız hakkında hiçbir fikrim yok” ifadelerini kullandı.

Kandahar’ın güney, kuzey ve batı bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini vurgulayan Kandahar Vali Yardımcısı Lalai Dastageeri, “Bazı güvenlik güçlerinin ihmali Taliban’ın yolunu açtı ve bu kadar yaklaşmalarına izin verdi” diyerek “tüm güvenlik güçlerini yeniden düzenleme sürecinde” olduğunu belirtti.

650 binden fazla kişinin yaşadığı Kandahar, nüfus bakımından Kabil’den sonra ülkenin ikinci büyük kenti. 1996 ve 2001 yılları arasında Kandahar bölgesi Taliban güçlerinin merkez üssü haline geldi.

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