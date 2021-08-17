Afganistan’da 5 Türk yardım bekliyor

Yazan:
Alaturka Online
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Afganistan’a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk yardım bekliyor. Türklerden C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.

Yayınlanma: 19:39 – 17 Ağustos 2021

Afganistan’da 5 Türk yardım bekliyor

Saç ekim kliniğinde çalışan 2’si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil’de mahsur kaldı.

Türkiye’nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten Türklerden C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.

C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti. DHA

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