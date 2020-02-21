Afganistan’da Bir Haftalık Çatışmasızlık Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

Afganistan’da hükümet, uluslararası güçler ve Taleban kuvvetleri arasındaki çatışmaların azaltılması konusunda varılan anlaşma gece yarısı itibariyle yürürlüğe giriyor. Anlaşma uyarınca ilk etapta taraflar arasında 7 gün süreyle herhangi bir çatışmanın olmaması hedefleniyor.

Anlaşmanın çerçevesi 2018 yılında başlayan ve bugüne dek süren Katar’daki Amerika ve Taleban heyetleri arasında yapılan görüşmelerde belirlendi. Çatışmasızlık durumunun kalıcı olmasının ülkedeki Amerika ve uluslararası güce bağlı askerlerin çekilmesiyle sonuçlanması umuluyor.

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Cavid Faysal Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çatışmasızlık durumunun uzamasını ve bunun Afganistan’da Taleban ve hükümet arasındaki görüşmelerin de yolunu açmasını beklediklerini dile getirdi. Taleban daha önce Amerika’nın kuklası oldukları suçlamasıyla Afgan hükümetiyle görüşmeyi reddediyorlardı.

Doha ve Afganistan’da bulunan Taleban heyetinden isimler de çatışmasızlık konusunda varılan uzlaşıyı doğruladılar.

Taleban’ın bugün üzerinde uzlaşıya varılan bir haftalık çatışmasızlık anlaşması konusunda resmi bir açıklama yapması da bekleniyor.

Amerikalı yetkililerse henüz söz konusu anlaşma konusudan bir açıklama yapmadılar.