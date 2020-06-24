Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

KABİL (AA) – Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Murdiyan ilçesinin Feruk Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 1 sivilin de yaralandığını ifade etti.
Aryen, saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.