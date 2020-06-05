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Afganistan'da bombalı saldırıda emniyet müdürü ve amiri yaralandı

Yazan:
Alaturka Online
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KABİL (AA) – Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Oba ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda emniyet müdürü ve emniyet amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oba-Herat otoyoluna yerleştirilen bombanın, Oba ilçe emniyet müdürü ve emniyet amirinin makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Vesik, saldırıda emniyet müdürü ve amirinin yanı sıra 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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