Afganistan'da bombalı saldırılar: 9 ölü

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Alaturka Online
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KABİL (AA) – Afganistan'ın Sar-i Pul ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Sançarak ilçesine bağlı Gacvai köyünde bir eve yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Amani, saldırıda 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani de Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını kaydetti.

Hogyani, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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