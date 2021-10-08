Afganistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü var

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Afganistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Kunduz bölgesinde bir camide patlama meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Zabihullah Mujahid Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu öğleden sonra Şii vatandaşlarımızın camisinde bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda çok sayıda vatandaşımız şehit oldu veya yaralandı” dedi.

Mujahid özel bir birimin olay yerini araştırmak üzerine bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada patlamada en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Geçen haftalarda Kabil’de bazılarını IŞİD’in üstlendiği birçok saldırı gerçekleştirilirken bu saldırılardan birinde de bir cami hedef alınmıştı.