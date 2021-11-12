Afganistan’da camiye saldırı: Çok sayıda yaralı var

Yazan:
Alaturka Online
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Ağustos ayında Taliban’ın yönetime el koyduğu Afganistan’da bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar bir camide yaşanan patlamada en az 12 kişinin yaralandığını aktardı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 13:18 – 12 Kasım 2021 Güncellenme: 13:24 – 12 Kasım 2021

Afganistan’da camiye saldırı: Çok sayıda yaralı var

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi… Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde aralarında cami imamının da olduğu en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgede yaşayan Atal Shinwari isimli bir şahıs, Reuters’a açıklamalarda bulunarak patlamanın yerel saatle 13:30 sularında meydana geldiğini aktardı.

Patlayıcıların caminin içinde olduğu belirtilirken ismini açıklamayan bir Taliban yetkilisi patlamayı doğruladı. Patlama ile ilgili başka bir bilgi paylaşılmazken saldırıyı kimin düzenlediğine dair bir açıklama da yapılmadı.

Afganistan’da son dönemde birçok saldırı meydana geliyor. Özellikle camilerin hedef alındığı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Öte yandan Reuters, bazı kaynakların yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğunu aktardı.

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