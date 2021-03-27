Afganistan'da görev yapan Hollandalı askerlerin sivil ölümlerine karşı uyarıldığı ortaya çıktı

AMSTERDAM (AA) – Hollandalı askerlerin, 2007'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları dönemde, Taliban'a yönelik düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olduğu iddia edilen operasyon öncesinde müttefik kuvvetler tarafından uyarıldığı iddia edildi.

Volkskrant gazetesinin haberinde, Uruzgan’da görev yapan Hollandalı askerlerin Chora bölgesinde yapacakları operasyon öncesinde ve operasyon esnasında muhtemel sivil kayıplarına karşı uyarıldığı ortaya çıktı. Haberde, "NATO'ya bağlı müttefik kuvvetler tarafından yapılan uyarıların Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığı" aktarıldı. Volkskrant'ın ulaştığı gizli belgelerin, Hollandalı askerlerin, Taliban'ın hedef alındığı bombalı saldırıda sivil can kaybı riskini göze aldığını ortaya koyduğu belirtildi. Haberde, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO karargahından Hollandalı askerlerin üç ayrı defa uyarıldığı kaydedildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, gazetenin iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı. Haberde, Savunma Bakanlığı yetkilisi Peter de Bock'un, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ediyor olması sebebiyle Bakanlığın yorum yapmak istemediği şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Öte yandan pazartesi günü Lahey Bölge Mahkemesinde Chora saldırısında ölen siviller için insan hakları avukatı Liesbeth Zegveld tarafından tazminat davası açılacağı bildirildi.

– "Hollandalı askerlerin 2007'de Afganistan'da sivilleri öldürdüğü" iddiası

Aralık 2020'de Trouw gazetesindeki haberde Hollandalı askerlerin, "2007'de Afganistan’ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları sürede ağır silahlarla muhtemelen sivilleri öldürdüğü" ileri sürülmüştü. Haberde, Uruzgan’da görev yapmış emekli asker Servie Hölzken'in, sivillerin yaşadığı bölgedeki iki eve nasıl ateş açtığını anlatırken hedef alınan Taliban militanlarının olduğunu düşündükleri evlerden insanların koşmaya başladığını anlatmıştı. Hölzken, sadece telsizden edinilen bilgiye göre hareket edilerek verilen komut üzerine ateş açıldığını savunmuş, olay sırasında karşı taraftan silah sesi gelmediğini ileri sürmüştü.

Bombalamada 50 ila 80 sivilin can kaybı yaşadığı düşünülüyor.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hölzken'in yaptığı açıklama nedeniyle şoke oldukları ve "çok ciddi" bir olay olarak gördükleri olayla ilgili Bakanlığın savcılıkla ön araştırma başlatmıştı. Savcılık, Hollandalı askerlerin savaş hukukuna uygun hareket ettiği gerekçesiyle soruşturmayı devam ettirmeme kararı almıştı.